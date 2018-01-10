Святкування Різдва на Прикарпатті відбулися без жодних правопорушень, – поліція

Різдвяні святкування на Івано-Франківщині відбулися без надзвичайних подій та порушень громадського порядку.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУ НП області, пише Дзеркало Коломиї.



Близько 1000 правоохоронців несли службу у посиленому варіанті та забезпечували охорону правопорядку під час богослужінь поблизу 952 храмів, а також у місцях, де проходили масові заходи.

Як зазначив т. в. о. начальника прикарпатської поліції Олег Йосипів: “Впродовж відзначення свят в області не зареєстровано жодного порушення громадського порядку. За проявлену культуру та толерантність ми дякуємо мешканцям нашої області, працівникам поліції, які несли службу у святкові дні, військовослужбовцям Нацгвардії, представникам від громадськості, які долучилися до охорони правопорядку, та своїми зусиллями сприяли тому, щоб мешканці та гості нашого краю могли спокійно святкувати”.

Також відзначив, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився рівень аварійності на дорогах області, хоча дорожньо-транспортні пригоди усе ж зареєстровані, одна з них зі смертельним наслідком.