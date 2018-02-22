Священик із Західної України благословляє вірян в Instagram

Священик Скали-Подільської УГКЦ Василь Германюк по неділях та святах організовує пряму трансляцію молитов і благословення у Instagram.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Парафії УГКЦ селища Скала-Подільська, пише Еспресо.

“Якщо молода особа прокидається вранці і першим її кроком є відкриття Instagram, щоб глянути хто що там лайкнув і кинув новенького – я пропоную, по совісті, духовну альтернативу – помолитись разом зі мною ранішню молитву у прямій трансляції і згодом в записі на 24 години”, – розповідає отець Василь.

У Instagram священик веде сторінку під ніком @hvmnew, наразі у нього 519 читачів. У своїх постах Василь розповідає про життя парафії та ділиться дотепними картинками.