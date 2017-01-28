Коломийська дитяча лікарня відреставрувала приймальне відділення. ФОТО

У дитячій лікарні урочисто відкрили відреставровне й відбудоване приймальне відділення.

Раніше тут були занедбані складські приміщення і, звісно ж, ніхто зі сторонніх сюди не навідувався. Бо й дивитися не було на що. Тепер сюди приємно зайти.

“Дитяча лікарня й поліклініка здані в експлуатацію ще в 1972 році. Відтоді за серйозні ремонтні роботи ніхто не брався. Дещо відновлено вже раніше, як от рентген- кабінет, реанімацію, – коментує “Дзеркалу Коломиї” головний лікар, депутат облради Олег Токарчук.

– Назріла пора братися за капітальні ремонти. Почали знизу – з приймального покою. Адже це візитка лікарні. 200 тисяч гривень надало нам місто, стільки ж – район. Загалом фінансовий облік робити важко, бо частину робіт ми проводили своїми силами, а приватні підприємства й будівельні організації підсобили матеріалами. У найближчих планах – харчоблок та фасадні роботи. Будемо також братися за поліклініку, аби вона мала вигляд не гірший за свою сусідку – дорослу лікарню”.