Студенти з Прикарпаття безкоштовно навчаються у Польщі за програмою подвійних дипломів. ФОТО

Вже традиційно у жовтні розпочався новий навчальний рік для студентів магістерської програми Інституту економіки й управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які навчаються у Краківській гірничо-металургійній академії (AGH) імені Станіслава Сташіца за програмою подвійних дипломів.

Про це повідомляється на сайті Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, пише Дзеркало Коломиї.

Прикарпатські студенти мають унікальну можливість безплатно здобувати освіту і отримувати дипломи магістра європейського зразка, навчаючись на стаціонарній формі в Польщі, та дипломи магістра про закінчення ІФНТУНГ за дистанційною програмою навчання.

42 студенти ІнЕУ приїхали до Кракова на навчання: 20 студентів першого року навчання та 22 студентів другого року. Цьогоріч студенти спеціальності “Облік і аудит” вперше отримали можливість навчатися за кордоном.

Крім того, розпочалося семестрове навчання студентів ІнЕУ в Поморській Академії в Слупську (Польща) відповідно до підписаного у 2015 році договору між Поморською Академією та ІФНТУНГ.

Наразі це 16 студентів Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі, які навчатимуться тут впродовж одного семестру за узгодженим навчальним планом.