Стало відомо, хто з педагогів Коломиї переміг в І турі “Учитель року-2018”. ФОТО

Днями в актовій залі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Т. Шевченка відбулося нагородження переможців І туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2018”.
Про це повідомляє прес-служба Управління освіти Коломийської міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Цьогорічний конкурс у Коломиї відбувся у трьох номінаціях: “Українська мова і література”, “Фізична культура”, “Німецька мова”.
Переможцями стали:
Чорнокожа Наталія Федорівна, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8,
Матіос Оксана Михайлівна, учитель фізичної культури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3,
Дмитерко Марія Романівна, учитель німецької мови спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені В.Стефаника,
лауреатами:
Богайчук Ірина Вікторівна, Мельничук Надія Михайлівна, учителі української мови і літератури загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 2, № 3,
Векерик Світлана Вікторівна, вчитель німецької мови і Клим Юлія Степанівна, учитель фізичної культури (ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім. Сергія Лисенка).
Начальник управління освіти Любомир Бордун нагородив конкурсантів почесними грамотами і грошовими преміями.
Голова міської організації Профспілки працівників освіти і наук України Віра Пилипчук вручила подарунки.
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