Сьогодні прикарпатці віддадуть останню шану 20-річному загиблому в АТО Івану Іванківу

Сьогодні, 13 березня, в Богородчанах прощатимуться з 20-річним Іваном Іванківим, який загинув на Сході.



Про це повідомляється на сторінці Богородчанської Селищної Ради, пише Дзеркало Коломиї.

“Запрошуємо віддати останню шану бійцю 10-ї гірсько-штурмової бригади Івану Іванківу, 1998 р. н., жителю села Росільна, який загинув у зоні бойовий дій на сході України. Початок панахиди за світлу пам’ять героя о 18.30 на Алеї Небесної Сотні (час орієнтовний, може бути уточнений, оскільки кортеж з тілом загиблого перебуває в дорозі додому)

Прохання передати та поширити дану інформацію”, – йдеться у дописі.