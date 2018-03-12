На Сході загинув 20-річний танкіст з Прикарпаття. ФОТО

Прикарпаття втратило ще одного воїна. 20-річний прикаратець Іван Іванків загинув у зоні АТО.

Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомив Борис Голодюк, інформує Фіртка.

“Сумна вістка надійшла з Донеччини в Прикарпаття в село Росільна (Богородчанського району – ред.). Іван Михайлович Іванків, який 18 січня відсвяткував своє 20 річчя був двічі поранений до того, як загинув в зоні АТО. Як героїчний танкіст ЗСУ загинув за Україну. Світла і вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття батькам, родичам та друзям і всій нашій великій єдиній козацькій християнській родині”, – йдеться у повідомленні.

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