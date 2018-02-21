У зоні АТО загинула медсестра 10 бригади, що дислокується в Коломиї. ФОТО

Вчора на Сході загинула 23-річна медсестра 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

“Російські окупаційні війська на Донбасі не лише продовжують порушувати Мінські домовленості, але й перейшли будь-яку зрозумілу людському розумові межу у своїх звірячих вчинках… Вчора, під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні наші медики. Загинула наша сестра-медик, військовослужбовець і людина з великим серцем – Сабіна. Ще одного військовослужбовця поранено.

Ми обіцяємо, що путінські покидьки заплатять за це максимальну ціну. Вбивати жінок та мирних мешканців – це все, на що здатні кляті російські окупанти”, – йдеться у дописі.