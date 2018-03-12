Тіло 20-річного атовця з Прикарпаття везуть додому

Прикарпаття сколихнула сумна звістка: на Сході загинув 20-річний танкіст Іван Іванків. Хлопець народився і виріс в селі Росільна, що на Богородчанщині. Про Івана односельчани відгукуються, як про енергійного і сміливого хлопця.

Іван Іванків народився 18 січня, нещодавно йому виповнилося 20-ть. Фактично закінчивши школу, Іван пішов воювати. Атовець ріс у багатодітній сім`ї. У нього залишилися батьки та брат з сестрою. Сім`я не є настільки забезпеченою, проте чиновники як з області, так і з району обіцяють допомагати. Крім того, відомо, що брат військовослужбовця інвалід ІІ групи, пише Місто.

Щодо загиблого юнака, односельчани кажуть, що сидіти на місці Іван не міг: завжди шукав чим себе задіяти і мав безліч ідей. Старався усім допомагати і виконував всіляку роботу у селі. У хлопця було стільки енергії, хоч відбавляй. Можливо, саме тому вирушив у зону АТО, аби захистити державу від ворога.

Хлопець служив танкістом в 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді. За час війни був двічі поранений. Загинув на Донеччині у неділю, 11 березня. Обставини смерті з`ясовуються, а інформацію не розголошують, бо триває слідство. Побратими кажуть, що загинув під час виконання службових обов`язків.

Наразі тіло бійця у дорозі. Уже завтра мали б привезти до рідної хати. Щодо того, чи буде організоване прощання в Івано-Франківську — поки невідомо. Попередньо похорон у селі планують організувати в четвер, 15 березня.

До слова, письменник, активіст Майдану і волонтер в зоні АТО Нестор Мартинець написав вірш через втрату прикарпатця:

Справжньому синові України Іванкові Іванківу,

який загинув, захищаючи рідну

землю від москалів…

За що, Іванку, залишив ти землю,

За що, синочку, залишив батьків,

Що тіло твоє у могилу темну

Піде, хоч жити дуже ти хотів…

На фронт пішов,Іванку , добровільно,

Бо Україну дуже ти любив,

Тебе уся оплакує Росільна

Й тих проклинає, хто тебе убив…

Спокійно спи, ти все зробив для того,

Щоб в рідну хату не зайшов москаль,

Душа твоя нехай буде із Богом,

Вона ж бо чиста, як самий кришталь..

12 березня 2018 р.