Сьогодні – Міжнародний день дівчаток

Міжнародний день дівчаток (англ. International Day of the Girl Child) — проголошений Організацією Об’єднаних Націй 2011 року.

Його мета — привернути увагу до дискримінації дівчаток у різних країнах, підвищення обізнаності про нерівність, з якими стикаються дівчатка у всьому світі на основі їх статі, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на статтю у Вікіпедії.

Відзначається щорічно 11 жовтня від 2012 року.

Перше відзначення цього дня приурочили проблемі ранніх шлюбів, які є порушенням прав людини і впливають на всі аспекти життя дівчаток.

За даними ООН, практично кожна третя молода жінка у віці від 20 до 24 років вперше вийшла заміж до досягнення 18-річного віку.

Дитячі шлюби призводять до ранніх і небажаних вагітностей, представляючи загрозу для життя дівчаток.

У країнах, що розвиваються, 90% дітей народжених у підлітків у віці 15-19 років, — це діти дівчаток, які перебувають у шлюбі, і ускладнення при вагітності є головною причиною смерті у дівчаток цієї вікової групи.