Сьогодні коломийський аеродром – це перспектива малої авіації України. ВІДЕОРЕПОРТАЖ

17 лютого на коломийському летовищі відбулося Свято авіації, на яке приїхали пілоти з усього регіону.

Дзеркалу Коломиї вдалося поспілкуватися з авіаторами, які поділилися думками про стан авіації в Україні, а також про те, які перспективи маленьких аеродромів, зокрема в Коломиї.

Додамо, під час святкування відкриття літального сезону, освятили капличку Святого Іллі, який вважається заступником авіації.

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