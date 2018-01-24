Синоптики прогнозують у горах сильний вітер, а на дорогах – ожеледицю

Як повідомляли, прикарпатців вкотре попереджають про небезпеку сходження лавин.

Також у найближчу годину із збереженням до кінця дня 24 січня та протягом доби 25 січня в горах області очікується посилення південно-західного вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту ОДА, передає Дзеркало Коломиї.

Протягом доби 25 січня на дорогах області та міста збережеться ожеледиця.

До кінця дня 24 січня, вночі та в першій половині дня 25 січня по області та місту збережеться туман з видимістю 100-500 метрів.