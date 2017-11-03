Штучний інтелект навчився передбачати спроби суїциду за результатами МРТ

Як виявити майбутнього самогубця? Досі це було практично нереально.

Навіть люди, які відвідують психолога, здебільшого не зізнаються у подібних планах чи бажаннях, пише Naked Science.

Допомогти виявити потенційних самогубців тепер може штучний інтелект, який розробив Марсель Джаст разом з колегами університету Карнегі.

Автори дослідження відібрали 17 дорослих добровольців з клінічно доведеною схильністю до суїциду.

До експерименту запросили стільки ж здорових людей.

За допомогою томографії (МРТ) науковці отримали дані про активність різних ділянок головного мозку учасників, коли волонтери зачитували їм набір ключових слів.

Це області, пов’язані з самоідентифікацією, емоціями і прийняттям рішень.Результати показали, що сильні негативні поняття – смерть чи жорстокість – викликали різне сприйняття лівою верхньою частиною передньої кори і в передній поясній корі головного мозку.

Створивши і навчивши штучний інтелект, вчені показали, що даних МРТ йому достатньо для того, щоб успішно виявити стан 15 з 17 людей контрольної групи, схильних до самогубства.