Що за рік змінилося у єдиної міської ОТГ на Прикарпатті. ФОТО

Більше року першій міській об’єднаній територіальній громаді на Прикарпатті – Тлумацька ОТГ.

До складу громади увійшло місто Тлумач та 11 околишніх сіл, інформує кореспондент Бліц-Інфо.

За словами міського голови ОТГ Романа Круховського, об’єднання дало змогу збільшити загальний бюджет громади.

“Держава дала нам 5 мільйонів 118 тисяч гривень субвенції, які ми спрямували в ремонти об’єктів інфраструктури, що були в неналежному стані. Порадившись з старостами та громадою ми витратили ці гроші на п’ять об’єктів. Ми зробили перекриття дахів, замінили вікна, зробили ремонти, відремонтували одну проблемну дорогу”, – похвалився першими успіхами голова. Після об’єднання ОТГ почали співпрацювати з багатьма міжнародними організаціями, пишемо проекти і виграємо кошти. На даний час триває співпраця з компанією Despo, яка хоче проводити водопостачання і каналізацію в громаді, займатися сміттєпереробкою і облаштуванням сміттєзвалища.

Як і по всій області, в громаді є проблема з поганим станом доріг. Зокрема серед першочергових завдань на цей рік є капітальний ремонт 12 кілометрів дороги між Тлумачем і Бортниками.

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