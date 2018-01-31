Що буде з “блакитним ринком” у Коломиї? ВІДЕО

У Коломиї вирішували долю “блакитного ринку”.

Торговців обурило рішення сесії, де депутати проголосувати за припинення договору оренди з агрофірмою “Прут”, яка облаштувала ринок у середмісті.

Продавці напередодні прийшли до міської ради із плакатами та вигуками не забирати у них роботу.

Вранці на “блакитному ринку”, що у середмісті Коломиї – жодної душі. Усі в міській раді. Торговці прийшли за роз’ясненнями від влади. Питають, чому депутати на сесії вирішили не продовжувати договір оренди агрофірмі “ПРУТ”, якій вони сплачують за свої торгові місця. Люди певні, голоси обранців залишать їх без роботи.

Міський голова Ігор Слюзар пояснює – на останній сесії міська рада справді відмовили агрофірмі “Прут” в продовженні договору оренди на влаштування ринку. Причини таких дій аргументує проектуванням центральної частини міста. Для цього земля повинна бути не в користуванні приватних осіб.

Хвилювання людей, каже Ігор Слюзар даремні, бо ніхто залишати їх без робочих місць не збирається. Ринок залишиться торговими точками з усіма робочими місцями.

Детальніше – у сюжеті НТК.

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