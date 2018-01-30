“Вас обдирають, а ви далі їм вилизуєте”, – Ігор Слюзар до підприємців Коломиї. ВІДЕО

“Вас обдирають, а ви далі їм вилизуєте”, – Ігор Слюзар до підприємців...

Сьогодні, 30 січня, у Коломиї відбулася масова акція протесту підприємців.

Десятки людей з плакатами із гаслами “Сотні людей на вулицю!”, “Люди-не машини!” та “У мене забирають роботу!” вимагають продовжити оренду землі під речовий ринок, пише Галицький кореспондент.

Таку бурхливу реакцію підприємців спричинило рішення міської ради від 26 січня. Ним депутати відмовилися продовжити оренду землі у розмірі 0,19 га агрофірмі “Прут”.

Люди переконані, що мер Коломиї Ігор Слюзар планує на цьому місці будувати щось приватне. Натомість мер звинувачує підприємців у тому, що вони відстоюють інтереси агрофірми. І додає, що за 2017 рік агрофірма “Прут” заплатила у міський бюджет лише 46 000 гривень податку, тому фінансова недоцільність є зрозумілою.

Наразі Ігор Слюзар намагається переконати підприємців у правильності рішення депутатів: “Шановні підприємці, вас пускають в блуд, а ви ведетеся. Вас обдирають, а ви дальше їм вилизуєте! Вас ніхто нікуди не виганяє, я сам довгий час був підприємцем і всі на вашій стороні”, – запевняє міський голова Коломиї.

Згодом Слюзар перейшов на крик, так само, як і підприємці. Кожен стоїть на своєму: підприємці переконані, що влада їх виганяє задля власної вигоди, а міський голова – вважає, що агрофірма “розводить” підприємців, які прийшли його захищати. Мер пропонує віддати підприємцям для торгівлі ярмарок. Підприємці на це йти не хочуть.

Міський голова наполягає на тому, щоб створити комісію, включити туди кількох підприємців, щоб спокійно владнати це питання.

А підприємці вимагають міського голову включити відео з сесії, де було прийняте дане рішення.