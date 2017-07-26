Серед регіонів країни Івано-Франківщина третя за кількістю сімей, що складаються з чотирьох та більше осіб

Серед регіонів країни Івано-Франківщина третя за кількістю сімей, що складаються з чотирьох...

Представники Головного управління статистики провели опитування домогосподарств, відібраних для обстеження умов їхнього життя у 2017 році.

За отриманими результатами, на Прикарпатті є 450,4 тис. домогосподарств, що становить 3% загальної їх кількості по Україні. Із загальної кількості домогосподарств області 54,9% проживають у сільській місцевості, 45,1% – у міських поселеннях.

Середньостатистична родина на Івано-Франківщині складається з трьох осіб. Водночас 34,6% – це сім’ї з чотирьох та більше осіб, 27,4% та 25,2% – родини, у складі яких три та дві особи відповідно, 12,8% – одинаки.

Серед регіонів країни Івано-Франківщина посідає третє місце за часткою сімей, у складі яких чотири та більше осіб.

Близько половини (48%) родин області мають дітей віком до 18 років, серед них 72,3% виховують одну дитину, 24,6% – двох, решта – трьох і більше дітей.

Дві дорослі особи є у складі понад половини домогосподарств з дітьми, три та більше особи – у 41,9% цих сімей.

Разом з тим, 3,6% домогосподарств утримує лише одна доросла особа, у більшості з них виховується по одній дитині.

Серед домогосподарств без дітей більше половини – одинаки, з яких 70,3% – особи непрацездатного віку.

Майже три чверті родин нашого краю мають у своєму складі працюючих осіб, які значною мірою забезпечують матеріальний добробут сімей. Зокрема, половина має двох працюючих осіб, кожне десяте домогосподарство – трьох і більше таких осіб, а 40,3% – тільки одного працюючого.

Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості членів домогосподарства до кількості працюючих) в області становить 2,35 (в Україні – 2,56).

Серед регіонів цей показник найвищий у Хмельницькій області – 3,16, найнижчий у м. Києві – 2,22.

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