На Прикарпатті функціонують 85 прийомних сімей та 10 дитячих будинків

Служби у справах дітей області задля попередження соціального сирітства забезпечують раннє виявлення неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих обставинах, та вносять інформацію про цих дітей в Єдину інформаційно-аналітичну систему “Діти” (ЄІАС “Діти”).

Станом на 1 липня на обліку служб у справах дітей перебувало 1422 дітей, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 379 дітей як такі, що опинились у складних життєвих обставинах. Із 1422 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1110 – влаштовані під опіку, піклування.

В області функціонують 85 прийомних сімей, куди влаштовано 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 10 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), де виховуються 57 дітей.

Протягом першого півріччя цього року в сім’ї громадян влаштовано 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 65 – під опіку, піклування, 13 – в прийомні сім’ї, 5 – в ДБСТ. Також громадянами України усиновлено четверо дітей-сиріт.

Всього сімейними формами виховання охоплено 1296 (91,1%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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