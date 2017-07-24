Офіційно доведено: щастя може покращувати здоров’я

Вчені роками вважали, що щастя має безпосередній ефект на фізичне здоров’я.

Об’ємний новий науковий огляд підсилює ці тези, як ніколи раніше, пише УП.Життя з посиланням на TIME.

Огляд, опублікований у Applied Psychology: Health and Well–Being, вивчає ефекти “суб’єктивного благополуччя”. Це міра того, як люди оцінюють власне життя у різних аспектах фізичного здоров’я.

Стаття охоплює більше 20 попередніх оглядів літератури і більш ніж 150 окремих досліджень.

Вони підтвердили, що щастя “майже без сумніву” може впливати на здоров’я, розповідає професор соціальної психології Едвер Діенер з Університету Юти.

Науковці також висунули чотири різні теорії, як це може відбуватись.

Наприклад, одна з теорій стверджує, що щасливі люди краще піклуються про себе і обирають здоровішу поведінку: фізичні вправи, добре харчування і міцний сон.

Є докази того, що щастя може позитивно впливати на серцево-судинну та імунну системи, гормони і рівні запалення і пришвидшувати загоєння ран.

Щастя навіть пов’язане з довшими теломерами (захисними ковпачками на кінці ДНК), які з віком скорочуються. Хоча результати потребують додаткових досліджень, “висновки є перспективними, пропонуючи прямий зв’язок від психологічного добробуту до старіння та здоров’я на клітинному рівні”.

Багато робіт зазначають, що добре здоров’я може призводити до покращення емоційного стану, а не навпаки.

Більшість досліджень оглядові, тому цілком можливо, що є й інші варіанти, які впливають на щастя та здоров’я.

Але загалом є тверді докази того, що суб’єктивне благополуччя може впливати на здоров’я та довголіття хоча б у частині випадків.

Тепер постає інше питання: чому в одних людей щастя пов’язане зі здоров’ям, а в інших ні.

“Це як сигарети. Ми не знаємо, чому деякі люди палять і живуть до 100 років, тоді як інші помирають від раку у 50, ніколи не беручи до рота цигарку, – каже Діенер. – Бути щасливим – це точно не гарантія того, що ви будете здоровими і це правда, що деякі дослідження не помітили такого ефекту”.

Діенер сподівається, що його дослідження може переконати лікарів почати моніторити позитивні емоції – не лише негативні – впродовж рутинних фізичних вправ, а не лише куріння, заняття спортом і вживання алкоголю.

Однак навіть якщо медики почнуть такий моніторинг, їх треба буде навчити, як втручатися чи куди відправляти пацієнтів, які повідомили про низький рівень щастя.

Дослідження щастя можуть мати наслідки для усіх нас.

“Люди роблять багато речей, щоб залишатись здоровими: бігають, їздять на велосипедах, вживають фрукти на овочі. Ми хочемо нагадати їм, що є ще одна річ, над якою варто попрацювати, щоб мати вагомий ефект на фізичне та емоційне благополуччя“, – каже професор.

Є багато порад, як знизити стрес та тривогу. Та досягнення справжнього щастя іде набагато далі, вважає вчений.

Важливо також навчитися насолоджуватися роботою, бути вдячнішим і мати дійсно позитивні стосунки.

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