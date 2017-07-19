Експерти вияснили рівень щастя сучасних людей

Дослідники з Сан-Дієго вирішили з’ясувати, як людям стати щасливішими і чи достатньо люди щасливі в даний час.

Виявилося, сучасні люди, в цілому, менш щасливі, ніж люди ще кілька поколінь тому. У сучасному світі стало набагато більше факторів, що негативно впливають на стан здоров’я людей, а також на їх психічну стабільність. В першу чергу це стосується тих, хто живе в міському середовищі. Такі люди особливо часто відчувають себе нещасливими.

В рамках свого дослідження вчені проаналізували дані сучасного часу і часів 70-80-х років минулого століття. Як виявилося, раніше люди були більш щасливі, ніж зараз. Що вчені пов’язують з поширенням соціальних мереж і технологій. В середньому, кілька десятиліть тому люди були на 38% більше щасливі раніше, ніж сьогодні, повідомляє “Добрий лікар“.

При цьому особливо нещасливі люди похилого віку, а молоді люди відчувають себе більш щасливими, ніж люди зрілого віку. Це пов’язано з тим, що покоління літніх людей не встигають за сучасним світом і відчувають розчарування. Такі люди вважають, що вони вже навряд чи що змінять і проживуть життя без будь-яких успіхів. Саме з цієї причини вважають себе не настільки щасливими.

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Тим часом, вчені говорять, що не можна відмовлятися від надій і важливо вірити в краще, незважаючи на вік. Крім того, не варто відмовлятися від планів і важливо пробувати щось нове і вчитися чомусь новому.