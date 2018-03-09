Секретар Коломийської міськради погрожував звільнити вагітну керівницю прес-служби мерії

Секретар Коломийської міськради Любомир Жупанський погрожував звільнити начальника відділу інформаційної політики мерії, яка перебуває на шостому місяці вагітності.

Про це Наталія Сандецька написала на своїй сторінці у Facebook.



“Не вітайте мене сьогодні. Кращого вітання, ніж від Любомир Жупанський не знайдеться: швидка, пологовий, тиск, болі й пігулки.

А все чому? Бо 45 хв. між уроками я мала бігти “восхваляти” діяльність його величності. Скликав комісію, понаписував актів, підняв школу на вуха, рвав довідки, кидав стільцями, грозив звільнити (на 6 місяці вагітності!), поривався до мене на урок. Врешті вліпив незаконну догану, щоб позбавити премії.

Я б змовчала, але це не вперше і, відчуваю, не востаннє. І я не єдина відчуваю на собі тиск з боку секретаря. Планую передати цю справу на розгляд профільних комісій та комітету з прав жінки”, – йдеться у дописі Наталії.

Читайте також: Секретаря Коломийської міської ради звинувачують у незаконному збагаченні на понад 6 млн.