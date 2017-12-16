Секретаря Коломийської міської ради звинувачують у незаконному збагаченні на понад 6 млн

Правоохоронці підозрюють у незаконному збагаченні на 6,3 млн грн секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського, якого недавно нагородили медаллю “За заслуги перед Прикарпаттям”.

Нещодавно прес-служба обласної прокуратури повідомила про відкрите провадження за фактом незаконного збагачення секретаря однієї з міських рад Івано-Франківська, пише КУРС.

Правоохоронці встановили невідповідність даних щодо задекларованої вартості квартири, житлового будинку, транспортних засобів та грошових активів із отриманою податковою інформацією на 6,3 млн грн.

Як йдеться у кількох судових ухвалах, мова йде про секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського.

Головне управління ДФС в Івано-Франківській області під час аналізу декларації Жупанського встановило суттєву невідповідність його доходу з 01.01.1998 до 31.12.2016 та задекларованого майна. Любомир Жупанський за цей час заробив 1 139 808 грн, а задекларував квартиру вартістю 19 847 грн, житловий будинок вартістю 60 060 грн, чотири земельні ділянки вартістю 515 967 грн, вісім автомобілів вартістю 286 612 грн та 6 560 166 грн готівки. Тобто, розбіжність у доходах і майнових активах становить 6 302 844 грн. І це якщо не зважати, що декларована Жупанським вартість нерухомості і автомобілів суттєво відрізняється від цін на ринку.

Останньою ухвалою від 8 грудня 2017 року Коломийський міськрайонний суд дав дозвіл ГУ ДФС в області провести позапланову перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства, оформлення трудових відносин, виконання інших вимог законодавства Любомиром Жупанським та його податковими агентами.

Попередніми ухвалами суд надав поліції доступ до речей та документів нотаріуса, який оформляв документи на земельні ділянки, житловий будинок та незавершене будівництво. В ухвалі суду йдеться, що все нерухоме майно перейшло у власність Жупанського за договорами дарування.

Також суд дозволив правоохоронцям тимчасово вилучити у сервісного центру МВС у Коломиї документи, які підтверджують право власності Жупанського на транспортні засоби. Відповідно до е-декларації за 2016 рік він є власником таких автомобілів:

– “Mercedes-Benz”, моделі “Atego”, 2004 року випуску. Дата набуття права власності 03.09.2014;

– “Mercedes-Benz”, моделі “Atego”, 2004 року випуску. Дата набуття права власності 12.08.2014;

– “Mercedes-Benz”, моделі “Atego”, 2004 року випуску. Дата набуття права власності 06.08.2014;

– “Mercedes-Benz”», моделі “Atego 2528”, 2004 року випуску. Дата набуття права власності 03.12.2014;

– “Mercedes-Benz”, моделі “Atego 2528”, 2004 року випуску. Дата набуття права власності 19.12.2014;

– “Mercedes-Benz”, моделі “Atego 2528”, 2004 року випуску. Дата набуття права власності 12.09.2014;

– “Mercedes-Benz”, моделі “Atego 2528”, 2004 року випуску. Дата набуття права власності 16.09.2014;

– “Audi”, моделі “A6”, 2011 року випуску. Дата набуття права власності 31.12.2015.

“Мерседеси” моделі “Atego” – це вантажні автомобілі, в Інтернеті ціна однієї такої вживаної вантажівки коливається в межах 300-400 тисяч гривень залежно від року випуску.

Правоохоронці також перевіряють доходи родичів секретаря Коломийської міськради: колишньої дружини, дочки, двох братів, матері і батька. Суд надав слідчим дозвіл до відповідних документів у ДФС. Зазначимо, що у декларації Любомир Жупанський вписав лише дохід доньки, яка за минулий рік отримала 3300 гривень стипендії.

З власних доходів у 2016 році декларант вказав 109 238 гривень зарплати та подарунок у негрошовій формі вартістю 721 616 грн.

Також Жупанський задекларував у готівці 1 200 000 гривень, 125 000 доларів та 90 000 євро.

На сайті Коломийської міської ради вказано, що Любомир Жупанський до того, як став у 2015 році секретарем міської ради, працював тренером-викладачем у Коломийській ДЮСШ ФСТ “Україна”.

У декларації Жупанський також вказав членство у громадській організації “Коломийська міська організація фізкультурно-спортивне товариство “Україна”. За даними інформаційно-аналітичної системи YouControl, з 2015 року Любомир Жупанський очолює Коломийську міську організацію партії БПП “Солідарність”. Крім того, з жовтня 1999 року до березня 2016 року він був керівником приватної торгово-виробничої фірми “СТАРТ ПЛЮС”, кінцевим бенефіціаром та керівником якої на сьогодні є Олег Осадчук – член виконкому Коломийської міської ради. Він також балотувався на минулих виборах до міської ради Коломиї від БПП “Солідарність” та є співзасновником міської організації партії.

До Дня місцевого самоврядування голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук та заступник голови обласної ради Сергій Басараб нагородили Жупанського медаллю “За заслуги перед Прикарпаттям”.

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Жупанський за кермом автомобіля Ауді А6 у селі Одаї Тисменицького району збив двох пішоходів на смерть.