Незаконне збагачення на понад 6 мільйонів: за секретаря Коломийської міської ради взялася прокуратура

Незаконне збагачення на понад 6 мільйонів: за секретаря Коломийської міської ради взялася...

Івано-Франківська обласна рада розглянула подання прокурора прокуратури Івано-Франківської області.

Зокрема, під час опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено невідповідності даних щодо задекларованої вартості майна, а саме: житлових будинків, машин, земельних ділянок, грошових та інших активів секретаря Коломийської міськради на загальну суму 6,3 млн. грн, повідомляє Фіртка.



Як повідомляло Дзеркало Коломиї, ще 20 вересня на сайті прокуратури Івано-Франківської області з’явилася новина про відкриття кримінального провадження проти секретаря однієї із міський рад Прикарпаття.

Правоохоронці зацікавились ймовірниим незаконним збагаченням чиновника.

Прес-служба прокуратури та головний прокурор Коломийської об’єднаної прокуратури Василь Ковалюк ім’я чиновника публічно не називають, кажуть, що йому ще не пред’явлено підозри, однак за інформацією наших джерел мова іде про секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського. Справа внесена у єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як вдалося довідатися Дзеркалу Коломиї, 16 вересня ГО “Прозора Коломия” звернулася до Національного агентства з запобігання корупції про невідповідність майнового стану секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського та його способу життя.

Згідно з біографією, яку подав секретар після його обрання, він усе життя працював тренером з вільної боротьби.

Та згідно із декларацією чиновника, він володіє трьома земельними ділянкам, будинком, квартирою та 8-ма транспортним засобами. Крім цього, Любомир Жупанський задекларував майже 7 мільйонів готівкових коштів.

Ці факти і змусили НАЗК перевірити декларацію секретаря міської ради щодо її відповідності сплаченим податкам та зобов’язати прокуратуру Івано-Франківської області відкрити кримінальне провадження за ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

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