Рятувальники закликають прикарпатців не виходити на тонку кригу. ВІДЕО

У зв’язку із пониженням температурних показників та морозною погодою на водоймах України почав формуватися льодовий покрив, товщина якого становить до 5 сантиметрів та є небезпечною.

На жаль, вже маємо і жертв першої криги. 15 січня на Черкащині до Служби порятунку надійшла інформація про двох хлопців, які провалилися під кригу на річці Дніпро.

“Пам’ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!”, – попереджають рятувальники.

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