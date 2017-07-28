Рятувальники розповіли подробиці пожежі на території АЗС у Коломиї

Вчора ввечері у Коломиї загорілася покрівля над приміщенням автомобільної мийки на території автомобільної заправки ТзОВ “Авто-драйв”.

Рятувальники оперативно приступили до ліквідації пожежі, не допустили розповсюдження вогню на автозаправку та запобігли вибуху ємностей з паливно-мастильними матеріалами, інформує Управління ДСНС в області.

В Коломийському районному відділі Управління ДСНС в області оголошено сигнал “Збір Аварія”.

До місця пожежі додатково направлено місцеві пожежні команди сіл Печеніжин, Спас, Гвіздець та Коршів, також залучено вогнеборців ДПРП Отинія. На гасіння було прокладено магістральні лінії від гідранта та забезпечено безперебійну подачу води. Відстань до найближчого вододжерела 320 метрів.

О 21:43 пожежу було локалізовано, а о 22:43 – ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 37 чоловік особового складу на 9 одиницях техніки.

На пожежі отримали термічні опіки рук двоє людей. Потерпілих госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні.

Причина виникнення пожежі встановлюється.