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У Коломиї горить автозаправка. ФОТО

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У Коломиї по вулиці Карпатській на території автозаправки трапилася пожежа. 

З попередньою інформацією є постраждалі.

Don Yapon

На місці працюють надзвичайники.

Деталі згодом.

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