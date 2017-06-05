Реєстрація в українській соціальній мережі Ukrainians відкрита. ВІДЕО

Від 3 червня реєстрація в українській соціальній мережі Ukrainians відкрита за посиланням www.ukrainians.co

Про це повідомила співзасновниця української соціальної мережі Олександра Струмчинська, пише Дзеркало Коломиї.

Відповіді на найактуальніші запитання, які були поставлені Олександрі особисто та на офіційних сторінках “Ukrainians” протягом 24 годин після запуску співзасновниця соцмережі описала максимально змістовно у своєму дописі:

1. Чому доступна лише реєстрація профайлу, а всі інші кнопки не працюють?

Повноцінна реалізація проекту – 4 місяці. Протягом зазначеного періоду плануємо поступово презентувати для Вас частини функціоналу української соціально мережі. Очікуйте наступний функціонал “Друзі” та “Новини” після досягнення 100 000 зареєстрованих користувачів. 2. Чому в українській соціальній мережі можна зареєструватись через ВК? Функція реєстрації можлива через перенесення основних персональних даних з соціальних мереж ФБ та ВК для того, щоб спростити користувачам процес заповнення профілю та в майбутньому пришвидшити можливість пошуку друзів, з якими Ви спілкувались. Доступна можливість реєстрації через соціальні мережі ФБ та ВК, або ж через підтвердження нового профілю через електронну скриньку. 3. Навіщо для запуску наступного функціоналу необхідно, щоб на сайті було зареєстровано 100 000 чоловік? Успіх “Ukrainians” напряму залежить від Вас та Вашої активності. Саме тому нам потрібна Ваша допомога на кожному з етапів розвитку. Не очікуйте чуда в перший же день від нас – допоможіть його зробити разом. Заходьте, реєструйтеся, запрошуйте друзів – швидкість реалізації та представлення нового функціоналу у Ваших руках. 4. Куди звертатись, якщо виникають складності з реєстрацією і я маю ідеї та побажання для “Ukrainians”? Рекомендації щодо розробки “Ukrainians”, резюме та пропозиції відносно співпраці надсилайте на пошту: ukrainiansofficial@gmail.com або залишайте у коментарях

“Заходьте, реєструйтесь, запрошуйте своїх друзів!

Успіх Ukrainians напряму залежить від вас та вашої активності”, – написала Олександра.