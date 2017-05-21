Розробку української соцмережі Ukrainians розпочато. ВІДЕО

Українська соцмережа Ukrainians набрала понад 50 тисяч підписів.
Про це вчора повідомила Олександра Струмчинська.
“Щиро дякуємо за підтримку та активність
Перша ціль в 50 000 підписників досягнута, а отже розробку української соцмережі розпочинаємо вже сьогодні.
Продовжуйте підписуватись
http://www.ukrainians.co. Слідкуйте за оновленнями та не забувайте ділитися з друзями”, – йдеться у повідомленні.
Всі ті, хто після блокування нили, що спочатку треба створити щось своє, а потім блокувати російське можуть заспокоїтися. Скоро буде і своя соцмережа. А поки що всі в фейсбук. Доречі, там вже й музика появилася через Spotify.
Господи, за що ти так ненавидиш Україну, що посилаєш їй ще одну першу національну соціальну мережу?