Розробку української соцмережі Ukrainians розпочато. ВІДЕО

Українська соцмережа Ukrainians набрала понад 50 тисяч підписів.

Про це вчора повідомила Олександра Струмчинська.

“Щиро дякуємо за підтримку та активність

Перша ціль в 50 000 підписників досягнута, а отже розробку української соцмережі розпочинаємо вже сьогодні.

Продовжуйте підписуватись

http://www.ukrainians.co. Слідкуйте за оновленнями та не забувайте ділитися з друзями”, – йдеться у повідомленні.



