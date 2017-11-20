Професора Василя Лизанчука з Коломийщини нагородили високою державною нагородою

З нагоди Дня працівників радіо, телебачення і зв’язку Президент відзначив державними нагородами низку українців.

Зокрема, за значний особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв’язку в Україні, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність орденом “За заслуги” ІІ ступеня нагородили Василя Лизанчука – завідувача кафедри ЛНУ ім. І. Франка, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Василь Лизанчук народився 1 січня 1937 року у Ганеві на Коломийщині. Професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, заслужений журналіст України.

Початкову освіту здобув у місцевій сільській школі, згодом у Дебеславській семирічній і Корницькій середній школах. Після закінчення 10-го класу, з грудня 1954-го по жовтень 1956 року працював коректором коломийської районної газети “Червоний промінь”.

Вищу освіту здобув на відділенні факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.

Працював у коломийській міжрайонній газеті “Радянська Гуцульщина” і міськрайонному часописі “Червоний прапор”, кореспондентом Івано-Франківської обласної газети “Прикарпатська правда”, опісля – на посаді старшого редактора Івано-Франківського облтелерадіокомітету, власним кореспондентом Українського радіо в Івано-Франківській області.

З грудня 1978 року — асистент кафедри теорії і практики журналістики у Львівському університеті, а з жовтня 1980-го — доцент. Професором на цій же кафедрі Лизанчук став у травні 1992 року. У вересні наступного 1993 року Василь Лизанчук очолив кафедру радіомовлення і телебачення.