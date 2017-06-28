Прикарпаття та Нідерланди спільно шукатимуть вирішення проблем утилізації сміття

27 червня перший заступника голови облдержадміністрації Марія Савка мала зустріч з екологічними експертами з Нідерландів. Під час зустрічі обговорили питання утилізації твердих побутових відходів.

Зі сторони Нідерландів участь в обговоренні взяли представник Міністерства екології Нідерландів Рік Клайнянс, представник Міністерства закордонних справ Нідерландів Тон Якобс, експерт з питань екології Хеден Карлаєн, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Паранюк, президент Івано-Франківської торгово-промислової палати, депутат обласної ради Андрій Левкович, – пише Галка.

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В процесі зустрічі обговорили заплановане на кінець серпня спільне обговорення проблем сфери поводження з відходами. Участь в обговоренні візьмуть керівники Івано-Франківської області й міста та представники профільних міністерств Нідерландів.

Марія Савка нагоосила, що ця зустріч започаткує конструктивну двосторонню співпрацю Прикарпаття та уряду Нідерландів. Вона вважає, що така спільна діяльність буде сприяти налаштуванню співпраці в колах бізнесу.

Також йшла мова про те, що на конкретному етапі влада Івано-Франківська активно шукає вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів.

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Зокрема, нещодавно голова облдержадміністрації Олег Гончарук підписав меморандум про партнерство та співпрацю у сфері поводження із твердими побутовими та промисловими відходами з міськими головами найбільших міст області, зокрема, Івано-Франківська, Коломиї, Калуша та Надвірної.

Крім того, вирішується питання стосовно виділення земельної ділянки площею 10 га у с. Рибне для будівництва сміттєпереробного заводу.

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