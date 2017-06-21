На Прикарпатті планують будувати сміттєпереробний завод

Днями відбулись громадські слухання на яких обговорювалось питання переваг і недоліків будівництва сміттєпереробного заводу в Галичі.

Було прийнято позитивне рішення щодо доцільності будівництва сміттєпереробного заводу.

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Однак, на даний час існують питання щодо потужності заводу та визначення місця будівництва об’єкту.

“На засіданні Галицької РДА було прийнято рішення звернутися з листами до керівництва обласної державної адміністрації з проханням надати інформацію про перспективи будівництва сміттєпереробного заводу в межах Івано-Франківської області (чи прилеглих територіях) та можливості переробки сміття з Галицького району. А також – до голів сільських рад Галицького району про наявність земельної ділянки, яка відповідала би встановленим нормам, під будівництво сміттєпереробного заводу”, – йдеться в інформації прес-служби РДА.

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