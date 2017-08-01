Прикарпатця, який вчора вчинив стрілянину в Івано-Франківську, затримали. ФОТО

Франківські поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство місцевого підприємця, автомобіль якого розстріляли поблизу ратуші в Івано-Франківську.

У поліції розповіли подробиці затримання Михайла Дерещука, повідомляє КУРС.

Як повідомлялося, вчора, 31 липня, зранку поблизу міської ратуші у Франківську невідомий впритул розстріляв автомобіль “Ауді”, в якому був місцевий підприємець Ігор Гербін, більш відомий за прізвиськом Червонець.

Згодом поліцейські встановили, що стріляв у підприємця Михайло Дерещук. Автомобіль, на якому зловмисник втік, знайшли протягом години, в машині був і пістолет.

Увечері поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство.

Керівник Нацполіції в області Віктор Шкутов повідомив, що стрільця вже опитали. Вину визнає, але каже, що вбивати Гербіна не хотів, а лише налякати.

Після того, як вистрілив у підприємця, Дерещук покинув свій автомобіль.

Затримали Дерещука у селі Чукалівка, коли він вийшов з таксі. Правоохоронцям розповів, що їхав на цвинтар, щоб помолитися на могилі батька.

За словами Шкутова, наразі призначені експертизи, поліція встановлює, звідки у підозрюваного зброя (пістолет Макарова).

Обвинувачений двічі притягувався до відповідальності за хуліганські дії. За замах на вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.

Віктор Шкутов також повідомив, що основним мотивом замаху на Ігоря Гербіна у затриманого була помста. За декілька днів до цього між ними був конфлікт, під час якого підозрюваний отримав тілесні ушкодження.

За словами Шкутова, у тілі Ігоря Гербіна було 4 кулі. Йому провели кілька операцій, зараз його стан середньо-важкий.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2. ст. 115 ККУ. Триває слідство. Підозрюваний очікує обрання запобіжного заходу.

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