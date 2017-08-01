Поліція Прикарпаття оприлюднила фото з місця, де джип з’їхав у Дністер. ФОТО

Подія трапилася вчора, 31 липня, о 10:38 год. в с. Нижнів Тлумацького району.

Водій автомобіля Mitsubishi Pajero не впорався з керуванням та з’їхав в р. Дністер.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що водій вказаної автівки, 1995 р.н., місцевий житель, рухаючись по польовій дорозі з с. Нижнів у бік урочища “Церквище” повз берег Дністра, з’їхав з дороги в річку, що призвело до перекидання авто, повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

В результаті ДТП пасажир 1972 р.н., житель Тлумацького району, який знаходився на задньому сидінні автомобіля, загинув на місці події, водій отримав тілесні ушкодження у вигляді забою шийного відділу хребта, перелому лівої ключиці зі зміщенням.

Встановлено, що він керував легковиком у нетверезому стані (1.2 проміле алкоголю в крові). Стосовно нього складено адмінпротокол за ст. 130 КУпАП. Ще один пасажир 1997 р.н., житель Городенки, який знаходився на передньому сидінні автомобіля, отримав тілесні ушкодження у вигляді множинних забійних ран обох колін, суглобів, обличчя та грудної клітки.

Як стало відомо Фіртці, за кермом авто був нетверезий депутат сільської ради.

За цим фактом розпочато досудове розслідування (ч.2.ст.286 ККУ).

Триває слідство.

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