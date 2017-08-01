На Прикарпатті джип впав у Дністер: один загиблий, двоє травмованих

Вранці 31 липня в селі Нижнів Тлумацького району 22-річний місцевий мешканець, водій позашляховика “Мітсубіші Паджеро”, їдучи по польовій дорозі повз берега річки Дністер, не справився з керуванням, машина злетіла з берегу та перекинулася.

Внаслідок пригоди 45-річний пасажир машини загинув на місці події, а водій та 20-річний пасажир отримали травми. Про це пишуть Версії з посиланням на управління цивільного захисту ОДА.

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