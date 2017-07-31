Стали відомі подробиці сьогоднішньої стрілянини у Івано-Франківську. ВІДЕО

Сьогодні в обід, 31 липня, в центрі міста стріляли у відомо франківського підприємця. Нападник потрапив в зону камер спостереження, наразі в місті оголошено план перехват. Поранений підприємець у лікарні.

Інцидент трапився близько 13:00 на Площі Ринок, поблизу “п’ятачка”. Бізнесмен припаркувався поруч свого магазину. В цей момент нападник, який проходив повз автомобіль, випустив у бокове скло, поруч шофера, 6 куль. Після чого зник з місця події.

Стрілянина трапилася на очах у десятків перехожих. Крім того, нападника зафіксували камери відеоспостереження, яких у тому районі чимало, пише МІСТО.

Відомо, що стріляли в франківського підприємця Ігоря Гербіна, знаного у місті під прізвиськом “Червонєц”. Поруч місця нападу він має свій обмінник валют.

Наразі чоловік перебуває у лікарні й поки про стан його здоров’я нічого не відомо. На місці нападу було чимало крові, а також гільзи, які залишив стрілок.

Його, до речі, опізнали досить швидко. Франківські патрульні оприлюднили фото чоловіка у соцмережах, а також подали його опис. Тих, хто помітить стрільця, просили телефонувати на 102.

На фото франківці, які знаходились на місці інциденту, опізнали нападника. Фото його на своїй сторінці у фейсбук виклала і донька пораненого підприємця, попросивши містян повідомити в поліцію про його місцезнаходження.

Чоловік на фото — Михайло Дерещук, також підприємець. Минулого року він навіть балотувався до міської ради, проте не пройшов.

Наразі знайшли його автомобіль, на якому Дерещук здійснював втечу з місця злочину. Самого нападника ще шукають.