Поліція встановила особу чоловіка, який у центрі Франківська стріляв в авто. ФОТО

Заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Ігор Баб’юк повідомив, що поліція встановила особу стрільця, який сьогодні розстріляв з пістолета в центрі Івано-Франківська автомобіль підприємця Ігоря Гербіна.

Про це Ігор Баб’юк заявив на короткому брифінгу на місця події – на вулиці Шеремета, де стався злочин, пише КУРС.

Як повідомлялося, молодий чоловік випустив в автомобіль Ігоря Гербіна 6-7 куль.

Ігоря Гербіна доставили в обласну лікарню з вогнепальними пораненнями в руку. Першу допомогу йому надали свідки стрілянини і патрульні.

Поліція встановила, на якому автомобілі був злочинець.

“Ми розуміємо попередньо, хто був злочинцем. Встановлюємо його місце знаходження. Попередня причина – неприязні відносини між чоловіками, які виникли через конфлікт“, – сказав Баб’юк.

Попередньо правоохоронці кваліфікують випадок як замах на вбивство, вчинений з хуліганських мотивів.

“Є свідки, працюємо, сподіваюся, у короткий термін затримаємо злочинця і він понесе покарання“, – сказав Баб’юк.

Донька потерпілого підприємця Інна Гербіна повідомила КУРСу, що підозрюваним у замаху є Михайло Дерещук, більш відомий на прізвисько Дира. Жінка також опублікувала в соцмережах фото підозрюваного і заклик допомогти його відшукати.