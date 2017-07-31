На Франківщині застрелився директор будівельної фірми

У неділю, 30 липня, вранці в Івано-Франківську знайшли тіло директора будівельної фірми “КГД-БУД” 58-річного Ігоря Куліковського з вистрелом у підборіддя.

Як розповіли Фіртці у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківська, тіло чоловіка знайшли у гаражі його приватного будинку.

Поруч із загиблим лежала зареєстрована мисливська рушниця.

В момент смерті чоловіка в будинку перебувала дружина і родичка загиблого.

У прес-службі Національної поліції підтвердили факт самогубства директора будівельної фірми.

Передсмертної записки чоловік не залишив.

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