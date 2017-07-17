Прикарпатці заборгували понад 67 млн грн за тепло і майже 96 млн грн за світло

Упродовж травня 2017 року населення Івано-Франківської області сплатило за житлово-комунальні послуги (без сум перерахованих з бюджету субсидій та пільг) 113,9 мільйонів гривень, або 67,9% від нарахованих за цей період сум. 67,8 млн грн сплатили за електроенергію.

На кінець травня заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 67,4 млн грн, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 42,4 млн грн, за вивезення побутових відходів – 13,7 млн грн, з централізованого водопостачання та водовідведення – 4,3 млн грн, за спожиту електроенергію населення заборгувало 95,8 млн грн, пише КУРС.

Разом з тим, в області спостерігається перевищення сум нарахованих бюджетних коштів (субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги, над вартістю фактично спожитих послуг: з газопостачання – на 175,7 млн грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт. год) на одного власника особового рахунку у становили 782,4 грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 “Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення 2 поточних платежів за житлово-комунальні послуги” у січні–травні поточного року з населенням було укладено 802 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 3,8 млн грн.

Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 1,9 млн грн.

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