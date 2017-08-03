Прикарпатський національний університет покращив свої позиції у світовому рейтингу Webometrics

Днями опубліковано рейтинг Webometrics Ranking web of Universities світових університетів за рівнем їх діяльності в інтернет-просторі станом на липень 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Як відомо, рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тисяч вищих навчальних закладів світу, є ініціативою Лабораторії Cybermetrics, дослідницької групи, що належить до Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), найбільшого державного дослідницького органу в Іспанії та укладається з 2004 року. Результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік (у січні та червні-липні). Первинною метою рейтингу є сприяння академічної присутності в Інтернеті, підтримання відкритого доступу для значного збільшення передачі наукових і культурних знань в університетах світу.

Варто зазначити, що в останній редакції рейтингу Webometrics майже половина загального балу віддається за авторитетність наукових робіт авторів університету в базах Scopus та Google Scholar, що дає можливість авторам рейтингу оцінювати різнобічні аспекти діяльності університетів не лише крізь призму веб-сайтів, але й окремо акцентувати значну увагу на науковому потенціалі вишу.

До рейтингу Webometrics Ranking web of Universities увійшов 331 вищий навчальний заклад України. Відрадно зазначити, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вже третій рік поспіль входить у топ-20 українських вищих навчальних закладів рейтингу Webometrics. У цьогорічному липневому рейтингу наш університет покращив свої показники і посів 14-те місце в рейтингу (в січні 2017 року університет займав 19-те місце).

Показники топ-20 українських вищих навчальних закладів у Webometrics Ranking July 2017 можна переглянути в таблиці та за посиланням.

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