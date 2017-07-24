В Прикарпатському університеті вже зареєстрували понад 20 тисяч заяв

Вступна кампанія – 2017 наближається до завершення. У цьогорічних вступників залишилося 3 дні, щоб подати заяви та перевірити інформацію в електронних кабінетах.

Як повідомляє ДП “Інфоресурс” станом на ранок 24 липня вступники зареєстрували майже 155 тисяч особистих електронних кабінетів. З початку вступної кампанії в Україні на всі освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр) уже подано 1 млн 456 тис 767 заяв від 444 тис 736 вступників.

За інформацією приймальної комісії Прикарпатського національного університету станом на 14:00 год. 24 липня надійшло 20 076 заяв від вступників на навчання за освітніми рівнями ” молодший спеціаліст”, “бакалавр” та “магістр”. Зокрема, від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти через особисті електронні кабінети надійшло 13 900 заяв, з них 12 500 – на денну форму навчання, 1 400 – заочну, пише Бліц-інфо.

Нагадуємо, що реєстрація електронних кабінетів завершується 25 липня о 18:00 год., а подання заяв – 26 липня о 18:00 год. Упродовж цього часу вступникам необхідно перевірити в електронних кабінетах статус поданих заяв та коректність відображених у них даних. Відтепер це можна зробити й у смартфонах та планшетах за допомогою мобільного додатку ЄДЕБО “Особистий електронний кабінет вступника” – цей сервіс доступний з 22 липня.