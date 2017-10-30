Прикарпатські рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори

Як повідомляли, у Карпати прийшла справжня зима.

У високогір’ї снігу випало до 15 сантиметрів.

Хуртовина ледь не зносить з ніг. Сніг не тане, бо температура опустилася до мінус шести. Через заметіль нічого не видно вже на відстані 30 метрів.

Тож прикарпатські рятувальники закликають туристів утриматися від походу у гори.

Окрім того, на Прикарпатті фіксують сильні пориви вітру, місяцями до 26 метрів на секунду.

Внаслідок негоди повністю знеструмлено 22 населених пункти, ще 25 – частково.

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