Прикарпатські рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори

Як повідомляли, у Карпати прийшла справжня зима.
У високогір’ї снігу випало до 15 сантиметрів.
Хуртовина ледь не зносить з ніг. Сніг не тане, бо температура опустилася до мінус шести. Через заметіль нічого не видно вже на відстані 30 метрів.
Тож прикарпатські рятувальники закликають туристів утриматися від походу у гори.
Окрім того, на Прикарпатті фіксують сильні пориви вітру, місяцями до 26 метрів на секунду.
Внаслідок негоди повністю знеструмлено 22 населених пункти, ще 25 – частково.
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