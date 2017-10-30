На Прикарпатті негода зірвала дахи з будинку та навчального закладу. ФОТО

Як повідомляли, негода на Прикарпатті повалила дерева – пошкоджено автомобілі й знеструмлено населені пункти.

Внаслідок ускладнення погодних умов, посилення поривчастого західного вітру 25-30 м/с в гірській місцевості до 40 м/с, випадання дощу, в гірській місцевості мокрого снігу на території Івано-Франківської області зареєстровано падіння 12-ти поодиноких дерев. Зокрема, дерево травмувало 8-річну дитину на Косівщині.

Повністю без світла перебуває 13 населених пунктів, частково – 33, пише Місто.

А у Вигоді на Долинщині мешканці встигли зняти на відео, як вітер знищив нещодавно зроблений дах на п’ятиповерхівці.

“Вигода. Місяць, як зробили дах”, – написав Vovik Prak.

У Рожневі на Косівщиніпошкоджено крівлю Рожнівського НВК площею приблизно 100 кв/м.

“Ситуація, яка склалася в області впродовж останніх днів, є складною, проте контрольованою, – зазначив очільник Прикарпаття Олег Гончарук. – Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з іншими відповідними структурами, повинні у максимально короткий термін ліквідувати всі наслідки негоди, зокрема, слід відновити електропостачання у Богородчанському, Верховинському, Городенківському, Долинському, Калуському, Косівському, Тисменицькому, Рожнятівському, Снятинському районах та Яремчанській МР”.

Також, нагадуємо, що на Франківщині оголосили штормове попередження.