Прикарпатські рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу

Проте громадяни здебільшого ігнорують елементарні правила безпеки і продовжують виходити на лід, що і стає причиною трагічних наслідків. Так, з початку року на території України рятувальниками зафіксовано вже 22 випадки загибелі людей на водоймах, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Щоб запобігти нещастям на водоймах, рятувальники проводять профілактично-роз’яснювальну роботу серед мешканців. Під час таких заходів працівники пожежно-рятувальної служби відвідують місця масового перебування людей на льоду та проводять з громадянами профілактичні бесіди, розповідають людям про небезпеку виходу на тонку кригу, вручають їм пам’ятки та листівки із попереджувальним змістом