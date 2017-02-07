Прикарпатські рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу

Плюсова температура, яка кілька днів панувала на Прикарпатті, спричинила танення та руйнування льодового покриву на водоймах. За таких умов вихід на тонку кригу та риболовля становлять надзвичайну загрозу для життя та здоров’я людей.
Проте громадяни здебільшого ігнорують елементарні правила безпеки і продовжують виходити на лід, що і стає причиною трагічних наслідків. Так, з початку року на території України рятувальниками зафіксовано вже 22 випадки загибелі людей на водоймах, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
Щоб запобігти нещастям на водоймах, рятувальники проводять профілактично-роз’яснювальну роботу серед мешканців. Під час таких заходів працівники пожежно-рятувальної служби відвідують місця масового перебування людей на льоду та проводять з громадянами профілактичні бесіди, розповідають людям про небезпеку виходу на тонку кригу, вручають їм пам’ятки та листівки із попереджувальним змістом