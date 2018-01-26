Прикарпатські рятувальники попередили про високий ризик сходження лавин у горах

Завтра, 27 січня, у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується високий рівень небезпеки сходження лавин.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС, інформує Дзеркало Коломиї.

“За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з відлигою 27 січня у горах Івано-Франківської та високогір’ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека”, – йдеться у повідомленні.

У гірських районах області оголосили третій рівень небезпеки, що передбачає високу ймовірність сходження лавин і дуже низьку стійкість снігу на схилах.

Тому лижникам, фрірайдерам, туристам небезпечно перебувати на схилах.