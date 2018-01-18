Прикарпатка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО

16 січня свій 100-річний ювілей відзначила мешканка Тисмениці Величковська Розалія Дмитрівна.

З нагоди сотого дня народження жінка отримала спільну грамоту районної державної адміністрації і районної ради, грошову допомогу і квіти, йдеться на сайті Тисменицької РДА, пише Дзеркало Коломиї.

Гості заколядували з господинею дому та заспівали для бабусі “Многая літа”.

Ювілярка привітно зустріла гостей, подякувала за теплі слова, подарунки та пригадала про свою непросту долю.

Народилася Розалія Величковська 16 січня 1918 року у Грибівці Богородчанського району. У дитячому віці осиротіла. Тож щоб заробити на харчі із десяти років змушена була найматися до праці у Тисмениці та Тязеві. Із 1936 року постійно працювала у Тисмениці: спочатку на господарстві, а із 1954 року і до виходу на заслужений відпочинок – на Тисменицькій хутровій фабриці.

Світ не без добрих людей – у цьому переконана Розалія Величковська. Адже незважаючи на перипетії, випробування та труднощі, яких випало чимало, на її життєвому шляху завжди траплялися люди, які підтримували та допомагали. Серед тих, хто простягнув руку допомоги, і тисменицька сім’я Підлуських. Після повені 2008 року, яка вщент зруйнувала бабусину домівку, вони запропонували своє помешкання та стали її родиною.