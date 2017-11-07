Прикарпатка увійшла до тридцятки найвпливовіших жінок України

У рейтингу “Королеви успіху: 100 найбільш впливових жінок України” від журналу “Фокус” франківчанка за впливовістю залишила позаду Вікторію Тігіпко, Валерію Лутковську, Надію Савченко та багатьох інших відомих дам українського політикуму і бізнесу.

Про це повідомляє КУРС, пише Дзеркало Коломиї.

Перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп у рейтингу найбільш впливових жінок країни є 27-ю.

Як повідомляють укладачі ТОП-100, впливовість оцінювалася за 5 критеріями: можливість впливати на прийняття державних рішень і на громадську думку, бізнес-вплив, особиста відомість та родинні зв’язки.

Список обговорювали експерти у сферах економіки, політики, суспільних процесів і культури. Їхні думки враховувалися на умовах анонімності.

Цікаво, що перша леді України серед найвливовіших жінок держави є лише сьомою.

Більше половини учасниць рейтингу – посадовці держструктур. І це співвідношення, прогнозують експерти, у найближчий час навряд чи зміниться.

Заступниця міністра 55-річна франківчанка Галина Карп – держслужбовець з кількадесятилітнім стажем. Закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Економіка і організація”, за фахом – інженер-економіст нафтової і газової промисловості.

Починала кар’єру на заводі “Позитрон”. Та вже з 1984 року працювала на посадах економіста в Галицькій районній раді, була начальником відділу контролю за надходженням валюти Державної податкової інспекції у Галицькому районі, три роки завідувала фінвідділом Галицької РДА.

З 2000 року – заступник, перший заступник, а з 2002 і до 2006 року – начальник головного фінансового управління Івано-Франківської ОДА. З 2006 року перейшла на роботу до Міністерства фінансів України. Працювала на посадах директора департаменту територіальних бюджетів, заступника директора департаменту доходів, директора департаменту місцевих бюджетів.

З 2011 по 2013 рік – начальник головного фінансового управління, а з 2013 року і до призначення на посаду першого заступника міністра – директор Департаменту фінансів Івано-Франківської ОДА. В кулуарах влади вважали саме Галину Карп головним розпорядником фінансів області.

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