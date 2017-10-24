Прикарпатець заплатить 215 тис. грн штрафу за 17 зрізаних дубів

Долинський відділ прокуратури скерував до суду позовну заяву в інтересах держави про відшкодування збитків у розмірі 215 тис. грн.

Йдеться про стягнення збитків у кримінальному провадженні, за результатами судового розгляду, якого до двох років позбавлення волі засуджено майстра лісу, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Як повідомлялось, лісник, зловживаючи своїм службовим становищем, дозволив на території, яку він охороняє, вирубку 17 дубів.

Наразі прокуратура в судовому порядку стягує вказану шкоду із засудженого.

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