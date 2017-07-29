Президент нагородив українського пілота, який врятував життя пасажирів у турецькому Стамбулі

Президент України Петро Порошенко відзначив орденом “За мужність” українського льотчика Олександра Акопова, що працює пілотом на рейсах турецької компанії AtlasGlobal, який 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажира та 6 членів екіпажу, бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула “Ататюрк”.

Про це повідомляє прес-служба Президента України, пише Дзеркало Коломиї.

В Указі, підписаному Главою держави, зазначається, що українця відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов’язку та високий професіоналізм.

Нагадаємо, Олександр Акопов під час грози 27 липня майже наосліп посадив аварійний лайнер. В аеропорту Стамбула українському пілоту аплодували стоячи.