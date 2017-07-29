В аеропорту Стамбула стоячи аплодували українському пілоту, який посадив аварійний літак під час грози. ВІДЕО

В аеропорту Стамбула стоячи аплодували українському пілоту, який посадив аварійний літак під...

У міжнародному аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі український пілот турецької компанії Atlas Global Олександр Акопов під час грози 27 липня майже наосліп посадив аварійний лайнер.

Як передає Haber Turk, пасажирський лайнер відразу після вильоту з аеропорту потрапив у грозу, що супроводжувалася градом. В результаті стихії в літаку була пошкоджена носова частина і скло в кабіні пілота, пише НВ.

За словами самого пілота, це сталося на висоті 4000 футів (близько 1200 метрів). “Ми вирішили приземлитися. Ми нахилили борт, щоб побачити злітно-посадкову смугу з бічних вікон. Ми свідомо пішли на цей крок”, – розповів Акопов, додавши, що диспетчери аеропорту супроводжували його на посадку.

В результаті літак зі 121 пасажиром і шістьма членами екіпажу успішно приземлився в аеропорту.

У повідомленні наголошується, що український пілот налітав 13 908 годин.

Як зазначає користувач Олександр Лунгул, коли український пілот посадив літак, то йому аплодував весь персонал аеропорту, а інші пілоти блимали фарами і просто приходили на борт потиснути руку.

Нагадаємо, що 27 липня в Стамбулі (Туреччина) пройшли сильні зливи. Негода також призвела до скасування низки авіарейсів в міжнародному аеропорту Ататюрк.