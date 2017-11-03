Правоохоронці розшукують зниклого безвісти 32-річного прикарпатця. ФОТО

Івано-Франківський ВП ГУНП в області встановлює місце перебування безвісти зниклого місцевого жителя Плескацевича Ігоря Анатолійовича.

32-річний франківець 29 жовтня близько 22:00 год. вийшов з дому і до цього часу не повернувся. Наразі місце перебування чоловіка невідоме.

Прикмети розшукуваного: ріст 175-180 см., середньої тілобудови, волосся коротке світле.

Про будь-яку відому інформацію про чоловіка необхідно повідомляти за телефонами “102”, (0342) 75-03-82- чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в області, 0663952335.